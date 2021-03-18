«Зенит» потроллил ЦСКА после поражения в матче 23-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными ударами отметились Артем Дзюба и Вендел, который оформил дубль. За красно-синих отличились Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.

После игры пресс-служба сине-бело-голубых поиронизировала над своими оппонентами, выложив в Twitter соответствующий пост.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота московского ЦСКА .