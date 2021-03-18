«Зенит» потроллил ЦСКА после поражения в матче 23-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над московским ЦСКА.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей точными ударами отметились Артем Дзюба и Вендел, который оформил дубль. За красно-синих отличились Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.
После игры пресс-служба сине-бело-голубых поиронизировала над своими оппонентами, выложив в Twitter соответствующий пост.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота московского ЦСКА .
В сумасшедшей форме! pic.twitter.com/RvBeIBgSwd— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 17, 2021