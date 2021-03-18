Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота московского ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, после удара бразильского защитника Дугласа Сантоса на 82-й минуте мяч полностью пересек линию ворот армейского клуба.

«Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели — мяч полностью линию ворот пересек.

Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили», — сказал Дзюба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча против московского ЦСКА.