Защитник «Зенита» Чистяков оценил победу над ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, этот успех позволит сине-бело-голубым выйти на оставшиеся игры чемпионата с максимальным настроем и показать яркий и атакующий футбол.

«Каждая победа важна, особенно в этот период. ЦСКА наступает на пятки. Была интересная борьба — голы, видеопросмотры, пенальти.

Настраивались так же, как и на другие матчи: Богданыч подбадривал, а мы понимали, что это одна из главных игр. В дальнейшем вы увидите еще более мотивированный «Зенит», — сказал Чистяков в эфире «Матч ТВ».

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча против московского ЦСКА.