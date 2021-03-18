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Спортивные новости

«Челси» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 7 лет

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Лондонский «Челси» выиграл у мадридского «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Этот успех позволил подопечным Томаса Тухеля пройти в следующий раунд соревнований.

Отметим, что для «синих» выход в четвертьфинал стал первым за последние семь лет. В розыгрыше плей-офф 2014 года команда под руководством Жозе Моуринью добралась до полуфинала, где уступила «Атлетико».

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на незабитый пенальти нападающего Артема Дзюбы по ходу первого тайма матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

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