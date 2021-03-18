Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

К ранее прошедшим первый этап плей-офф «Ливерпулю», «Пари Сен-Жермен», «Порту», дортмундской «Боруссии» мадридскому «Реал» и «Манчестер Сити» по итогам матчей 17 марта добавились мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Бавария».

Жеребьевка 1/4 финала состоится в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне 19 марта. Никаких ограничений на данном этапе не предусмотрено — каждая из вышеперечисленных команд может встретиться с каждой.



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