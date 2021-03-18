«Бавария» обыграла «Лацио» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла римский «Лацио» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на домашней арене действующих победителей турнира при пустых трибунах и завершилась успехом хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Шупо-Мотинг и Роберт Леввандовски, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

У проигравшей команды единственный гол на счету Марко Пароло.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на незабитый пенальти нападающего Артема Дзюбы по ходу первого тайма матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.