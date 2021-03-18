Генеральный директор «Рубина» высказался о введении FAN ID

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о введении FAN ID на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«У нас любое нововведение сначала отрицают. Допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект. Посмотрим, вдруг всем понравится. Никто же не знает, что будет», — заявил Сайманов.

Напомним, эта система будет введена в тестовом режиме. Для покупки билетов на матчи можно будет воспользоваться сервисом регистрации/авторизации на сайте РПЛ, а билет будет привязан к учетной записи болельщика в системе идентификации РПЛ.

Стоит отметить, что единственным стадионом РПЛ, на котором не будет в текущем сезоне использоваться данная система, является «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сервис не поддерживается из-за того, что стадион готовится принять матчи чемпионата Европы.

Ранее Федун отреагировал на решение РПЛ внедрить систему FAN ID.