Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о добровольной вакцинации спортсменов от COVID-19, передает ТАСС.

«Принято решение о добровольной вакцинации тренеров и спортсменов. Они находятся в периоде нагрузок и тренировок. Главное — принцип «не навреди», — заявил Матыцин.

Также он отметил, что специалисты Федерального медико-биологического агентства и Министерства спорта работают вместе с федерациями.

С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут Олимпийские игры. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не будет заставлять атлетов, которые примут участие в соревнованиях, проходить обязательную вакцинацию.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году был перенесен или отменен целый ряд спортивных соревнований.

Ранее Матыцин высказался о смерти капитана клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) »Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова.