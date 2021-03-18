Футболист ЦСКА Ахметов извинился за удаление в игре с «Зенитом»

Футболист московского ЦСКА Ильзат Ахметов извинился за удаление в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Напомним, армейцы уступили со счетом 2:3.

«Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть», — написал Ахметов в Instagram.

Также Ахметов отметил, что он извинится перед Далером Кузяевым на сборе.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

Ранее футбольный арбитр Игорь Федотов заявил о том, что на 82-й минуте голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отбил мяч за линией ворот.