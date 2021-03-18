Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба призвал недоброжелателей отписаться от него в социальных сетях.

«Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете?» — сказал Дзюба в видео, которое он опубликовал в Instagram.

В ноябре 2020 года футболист оказался в центре скандала. В Сети оказалось интимное видео с участием Дзюбы. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды. В марте 2021 года специалист заявил, что форвард вернется в состав и будет капитаном команды в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 21 матч, забив 13 мячей.

Ранее актриса Наталья Земцова опубликовала в Instagram откровенные фотографии и передала привет Дзюбе.