Дзюба считает, что судья не засчитал чистый гол в ворота ЦСКА

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 3:2, а Дзюба отметился точным ударом.

«Важнейшая победа, идем дальше. Безумно счастлив, что в таком непростом матче победили. Но я считаю, что заслуженно. Гол Дугласа чистейший не засчитали, к сожалению», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в Instagram.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место набрав 40 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке, имея в активе 48 баллов.

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча 23-го тура РПЛ против московского ЦСКА.