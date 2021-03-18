Стала известна судьба Гончаренко в ЦСКА

Руководство московского ЦСКА не планирует увольнять наставника клуба Виктора Гончаренко до конца текущего сезона, передает Sport24.

Напомним, соглашение специалиста с красно-синими действует до лета 2021 года. Оно может быть пролонгировано, если ЦСКА выйдет в Лигу чемпионов.

17 марта москвичи уступили петербургскому «Зениту» в матче Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2. Сообщалось, что Гончаренко может покинуть клуб, если в игре с сине-бело-голубыми случится поражение.

Белорусский специалист возглавляет команду с 2016 года. Также он тренировал борисовский БАТЭ, «Кубань», екатеринбургский «Урал» и «Уфу». В 2018 году он стал обладателем Суперкубка России.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место, набрав 40 очков.

Ранее Ильзат Ахметов извинился за удаление в игре с «Зенитом».