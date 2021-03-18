Вяльбе рассказала о желании встретиться с Путиным

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире «Радио Комсомольская Правада» рассказала о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Вяльбе отметила, что писала президенту на горячую линию, но ей никто не ответил. Она просила о помощи для ребенка, которому потом собрали деньги, а также предложила рассмотреть поправки в закон.

«Федерация является общественной организацией. Получая спонсорские деньги, платим точно так же, как все остальные, налог на прибыль», — сказала Вяльбе.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она 14 раз выигрывала золото чемпионатов мира.

Пост президента ФЛГР она занимает с 17 июня 2010 года.

Ранее Вяльбе рассказала, что часто использует ненормативную лексику.