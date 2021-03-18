«Хаас» опубликовал фото шлема российского пилота Мазепина

Команда «Формулы-1» «Хаас» опубликовала в Twitter видео шлема российского пилота Никита Мазепина.

Стоит отметить, что шлем имеет оранжевую окраску, на нем есть логотипы спонсоров, но отсутствует флаг России.

Напомним, Мазепин будет выступать в гонках в статусе нейтрального спортсмена.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее WADA приняло решение о будущем окрашенного в российские цвета болида Мазепина.