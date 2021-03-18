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Спортивные новости

Вяльбе прокомментировала решение выделить государственные деньги на тредбан для Большунова

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение выделить государственные деньги на тредбан для Большунова.

«Мы просим тредбан очень давно. Олимпийский комитет России (ОКР) скоро приобретет его. Большунов всегда сможет время приехать в инновационный центр ОКР и сделать тестирование», — сказала Вяльбе в эфире «Радио Комсомольская Правда».

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки. Оно необходимо для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека. Цена тредбана составляет около €120 тысяч.

Ранее Большунов рассказал о том, как проходит подготовка к его свадьбе, которая запланирована на 24 апреля.

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