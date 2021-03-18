Онопко оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко оценил шансы ЦСКА на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Напомним, 17 марта подопечные Виктора Гончаренко уступили петербургскому «Зениту» со счетом 2:3.

«Не повезло, что «Зенит» сразу же сравнял счет, быстрый ответный гол помог им выиграть. Но вчерашнее поражение не означает, что борьба за чемпионство завершена, для ЦСКА ничего не потеряно», — сказал Онопко.

Также Онопко отказался отвечать на вопрос о возможной отставке Гончаренко, заявив, что решение принимает руководство клуба.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает третье место, набрав 40 очков. «Зенит», идущий на первом месте, имеет в активе 48 баллов.

Ранее футболист ЦСКА Ильзат Ахметов извинился за удаление в матче РПЛ против «Зенита».