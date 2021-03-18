Решение о допуске иностранных болельщиков на Игры в Токио будет принято в марте, сообщает агентство Kiodo.

Отмечается, что 20 марта организаторы Олимпиады проведут онлайн-совещание, на котором может быть затронут этот вопрос.

Также на совещании будут присутствовать главы Международного олимпийского комитета (МОК), а также других организаций, которые участвуют в подготовке Олимпиады.

Планируется, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что 17 марта министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о добровольной вакцинации тех спортсменов, которые будут выступать в столице Японии.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение выделить государственные деньги на тредбан для Александра Большунова.