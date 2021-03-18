Объявлены дата и время проведения матча «Реал» — «Барселона»

Пресс-служба Ла Лиги в Twitter объявила дату и время проведения матча 30-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Встреча пройдет в испанской столице на резервном стадионе «королевского клуба» «Альфредо ди Стефано» 10 апреля. Начало — в 23.00 мск.

После 27 туров Примеры каталонский клуб с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице. Сине-гранатовые отстают от лидирующего мадридского «Атлетико» на четыре балла. «Реал» (57 очков) располагается на третьей строчке.

Первая встреча между «Барселоной» и «Реалом», которая прошла 24 октября в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу», завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что капитан «королевского клуба» Серхио Рамос заявил, что хотел бы видеть нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Реале».