«Спартак» расторг контракт с Дьяковым

Московский «Спартак» расторг контракт с защитником Виталием Дьяковым, выступавшим за «Спартак-2» в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).

В заявлении, опубликованном на официальном сайте красно-белых, сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Виталия за время, проведенное в «Спартаке», и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении.

Дьяков выступал за «Спартак-2» с 2020 года. Также он выступал за московский «Локомотив», «Ростов», московское и минское «Динамо», «Томь» и «Сивасспор».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 28 матчах первенства, в которых забил три мяча.

После 30 туров Олимп-ФНЛ «Спартак» с 35 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. На прошлой неделе пост главного тренера клуба покинул Роман Пилипчук. Новым наставником красно-белых стал Евгений Бушманов.

Ранее слова Дьякова о мешках денег из других клубов вызвали интерес у Российского футбольного союза (РФС).