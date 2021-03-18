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Спортивные новости

Петр Ян назвал сроки проведения реванша со Стерлингом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян назвал сроки проведения реванша против обладателя титула промоушена в легчайшей весовой категории Алджемейна Стерлинга.

«Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Это май-июнь», — заявил Ян во время пресс-конференции.

Первый поединок между россиянином и американцем прошел на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта. Во время боя Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда тот находился на одном колене. Российский боец был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

В смешанных единоборствах (MMA) Ян принял участие в 17 поединках, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения. Он стал чемпионом UFC после победы техническим нокаутом над бразильцем Жозе Алду на турнире UFC 251, который прошел в Абу-Даби 12 июля 2020 года.

В активе Стерлинга 20 побед и три поражения. После поединка с Яном американец был отстранен на два месяца по медицинским показателям.

Ранее российский боец пообещал «опрокинуть и утопить» Стерлинга.

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