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Спортивные новости

Новый президент «Барселоны» хочет предложить Месси пожизненный контракт

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Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает предложить капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает El Confidencial.

По информации источника, функционер намерен любой ценой сохранить в клубе аргентинского нападающего. Отмечается, что из-за финансовых проблем каталонской команды форварду могут предложить контракт с понижением зарплаты. Если капитан сине-гранатовых согласится продлить договор, то это может мотивировать и других футболистов «Барселоны» пойти навстречу клубу.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, в которых забил 21 мяч и отдал семь результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону».

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