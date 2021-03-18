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Спортивные новости

Стали известны составы «Краснодара» и «Динамо» на матч РПЛ

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«Краснодар» и московское «Динамо» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Краснодара»: Бабурин, Чернов, Сорокин, Смольников, Классон, Панталеан, де Вильена, Газинский, Кабелла, Ионов, Вандерсон.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Лесовой, Грулев, Захарян.

Встреча между пройдет в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.

После 22 туров «Динамо» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» (34 балла) располагается на девятой строчке.

Встреча первого круга первенства страны, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основной командой.

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