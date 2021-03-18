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Спортивные новости

Футболист «Чертаново» дисквалифицирован за избиения игрока «Локомотива»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту, который произошел после матча 17-го тура юношеской футбольной лиги — 2 между московскими командами «Локомотив» и «Чертаново», сообщается на официальном сайте РФС.

13 марта после встречи между игроком «железнодорожников» Максимом Шнапцевым и футболистом «Чертаново» Никитой Салтыковым произошла потасовка, в результате которой Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга.

Как заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, организация установила, что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было.

«Основной эпизод произошел уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертаново» Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой, в результате оказав на физическое воздействие», — заявил Григорьянц.

Также КДК РФС принял во внимание тот факт, что Салтыков и руководство «Чертаново» не принесли извинение Шнапцеву, его родителям, а также «Локомотиву». С учетом обстоятельств игрок «Чертаново» дисквалифицирован на шесть месяцев.

«Четыре месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией. Также футболист был оштрафован на 15 000 рублей», — сообщил Григорьянц.

Также «Локомотив» получил штраф в размере 50 000 рублей за необеспечение безопасности после матча.

Ранее сообщалось, что директор «Чертаново» извинился перед Шнапцевым.

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