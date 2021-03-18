Российский теннисист Карацев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

Во встрече 1/4 финала спортсмен одержал победу над представителем Италии Янником Синнером со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа и 31 минуту.

Россиянин шесть раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять из 14 брейк-пойнтов. В активе соперника десять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Карацев сразится с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и венгром Мартоном Фучовичем.

Теннисный турнир в Дубае проходит с 14 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет более $2 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теннис. Дубай. 1/4 финала

Аслан Карацев (Россия) — Янник Синнер (Италия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2