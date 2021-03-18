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Спортивные новости

Российским легкоатлетам начнут вновь выдавать нейтральный статус

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Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что организация начнет вновь выдавать нейтральный статус российским спортсменам.

«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться. Этот план — лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы», — заявил Андерсен на пресс-конференции.

Функционер отметил, что выдача статусов будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления.

«Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр», — добавил Андерсен.

Таким образом россияне получат право выступать на международных стартах.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Из-за отстранения организации спортсмены из России имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В ноябре 2019 года независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, позже спортсмен предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. AIU уличила чиновников в покрывательстве атлетов.

12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере более $5 млн за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу спортсмена. В декабре совет международной организации отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до тех пор, пока ВФЛА не представит стратегический план. Из-за этого российские легкоатлеты пропустили чемпионат Европы в помещении, который прошел в польском Торуне с 4 по 7 марта.

Ранее сообщалось, что дело легкоатлета Лысенко передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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