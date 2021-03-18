Игрок «Урала» агрессивно отреагировал на вопрос в перерыве матча со «Спартаком»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Игорь Калинин агрессивно отреагировал на один из вопросов комментатора «Матч ТВ» Александра Неценко во время флеш-интервью в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Насколько приходится тяжело? И в первом чуть недобежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?» — спросил журналист.

«Кому выкручивал позвонки? Чего ты смеешься? Чего смешного? Кому выкручивал позвонки? Ничего? Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому не выкручивал», — грубо ответил футболист, после чего покинул флеш-зону.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» забил три мяча в ворота «Урала» в первом тайме.