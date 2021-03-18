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Спортивные новости

«Динамо» одержало волевую победу над «Краснодаром» благодаря дублю Тюкавина

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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 11-й минуте отличился полузащитник хозяев Тони де Вильена. Уже во втором тайме хавбек «быков» Юрий Газинский удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте полузащитник бело-голубых Даниил Фомин сократил отставание, а спустя 7 минут нападающий Константин Тюкавин восстановил равновесие в счете. В концовке игры Тюкавин отличился вновь и принес своей команде победу.

На 18-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Краснодара» Кайо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» (34 балла) располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет «Уфу» (3 апреля), а «Краснодар» примет грозненский «Ахмат» (3 апреля).

Ранее стали известны составы «Краснодара» и «Динамо» на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 2:3
Голы: 1:0 — де Вильена, 11; 2:0 — Газинский, 51; 2:1 — Фомин, 59; 2:2 — Тюкавин, 66; 2:3 — Тюкавин, 80.
Удаления: Кайо, 18 — нет.

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