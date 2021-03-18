Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае, где встретится с Карацевым

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

Во встрече 1/4 финала восьмая ракетка мира одержал победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

Рублев дважды подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Его соперник выполнил один эйс, девять раз ошибался на подаче и упустил единственный брейк-пойнт.

В 1/2 финала турнира Рублев встретится с соотечественником Асланом Карацевым.

Теннисный турнир в Дубае проходит с 14 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет более $2 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Карацев одержал победу над представителем Италии Янником Синнером.

Теннис. Дубай. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:5, 6:2