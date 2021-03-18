Поражение от «Олимпиакоса» не помешало «Арсеналу» выйти в 1/4 финала ЛЕ

Лондонский «Арсенал» уступил греческому «Олимпиакосу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Англии на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 51-й минуте забил Юссеф Эль-Араби.

На 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник греческой команды Уссейну Ба.

Первая встреча между «Олимпиакосом» и «Арсеналом», прошедшая в Пирее на арене «Георгиос Караискакис», завершилась со счетом 3:1 в пользу англичан. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира прошли «канониры».

Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Сьоне 19 марта.

Ранее сообщалось, что «Рома» оказалась сильнее донецкого «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Арсенал» (Лондон, Англия) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 0:1

Голы: 1:0 — Эль-Араби, 51.

Удаления: нет — Ба, 82.