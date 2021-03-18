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Спортивные новости

Комментатор извинился перед игроком «Урала» за некорректный вопрос

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Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко заявил, что извинился перед полузащитником екатеринбургского «Урала» Игорем Калининым после встречи 23-го тура чемпионата России.

«Я лично объяснился с Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли», — написал Неценко в Twitter.

В перерыве встречи «Спартак» — «Урал» журналист задал футболисту вопрос об игре в обороне.

«Насколько приходится тяжело? И в первом чуть недобежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки?» — спросил комментатор.

Формулировка вопроса не понравилась полузащитнику екатеринбургского клуба.

«Кому выкручивал позвонки? Чего ты смеешься? Чего смешного? Кому выкручивал позвонки? Ничего? Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому не выкручивал», — грубо ответил футболист, после чего покинул флеш-зону.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие банк арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» забил три мяча в ворота «Урала» в первом тайме.

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