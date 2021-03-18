Игрок «Урала» о конфликте с журналистом: были бы во дворе, дал бы ему по роже

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Игорь Калинин высказался о конфликте с комментатором «Матч ТВ» Александром Неценко.

В перерыве матча 23-го тура чемпионата России против московского «Спартака» футболист агрессивно отреагировал на один из вопросов журналиста, после чего покинул флеш-зону.

«Журналист только что подошел, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Пожали руки, конфликт исчерпан», — цитирует Калинина «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что во время флеш-интервью «Урал» проигрывал со счетом 0:3.

«Так говорить — это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошел, извинился, конфликт закрыли», — добавил спортсмен.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом», прошедшая в Москве на «Открытие банк арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Неценко заявил, что извинился перед Калининым.