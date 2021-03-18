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Спортивные новости

Матыцин может покинуть пост главы FISU из-за санкций WADA

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что, скорее всего, покинет пост главы Международной федерации университетского спорта (FISU) до 16 декабря 2022 из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», — заявил Матыцин в интервью программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Матыцин является президентом организации с 2015 года. В январе 2020 года он возглавил министерство спорта, сменив на посту Павла Колобкова.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул организацию из-за решения CAS.

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