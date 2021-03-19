Amazon заключил рекордный эксклюзивный контракт на трансляции игр НФЛ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
РоторРостов
0:4
закончен
ЦСКАЗенит
2:3
закончен
АхматАрсенал
2:0
закончен
Лига чемпионов
Челси Атлетико М
2:0
закончен
Бавария Лацио
2:1
закончен
Италия / Серия А
ТориноСассуоло
3:2
закончен
Испания / Примера
СевильяЭльче
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
0:2
закончен
Ак БарсСалават Юлаев
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
2:3 (Б)
закончен
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
9:0
закончен
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
4:3 (ОТ)
закончен
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
5:4
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:7
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
4:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
0:1
закончен
КраснодарДинамо М
2:3
закончен
Спартак МУрал
5:1
закончен
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
3:0 (ДВ)
закончен
Мольде Гранада
2:1
закончен
Шахтёр Д Рома
1:2
закончен
Арсенал Олимпиакос
0:1
закончен
Рейнджерс Славия П
0:2
2 тайм
Милан Манчестер Юнайтед
0:1
закончен
Янг Бойз Аякс
0:2
закончен
Вильярреал Динамо К
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
1:4
закончен
АвангардМеталлург Мг
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
02:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
04:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
05:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
85:68
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
19:00
СочиТамбов
19:00
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
23:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
23:00
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
22:30
Италия / Серия А
ПармаДженоа
22:45
Испания / Примера
БетисЛеванте
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Amazon заключил рекордный эксклюзивный контракт на трансляции игр НФЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Amazon заключил рекордный эксклюзивный контракт на трансляции игр Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает «Си-эн-би-си».

По информации источника, договор между медиагигантом и лигой подписан на ближайшие 11 лет. Эксперты оценивают сумму соглашения более чем в $100 млрд.

«Наши новые контракты с медиа-гигантами обеспечат нашим болельщикам еще больший доступ к играм, которые они любят. Мы гордимся тем, что развиваем наши партнерские отношения с самыми инновационными медиа-компаниями на рынке.

Наряду с нашим недавно обновленным трудовым соглашением с профсоюзом игроков, эти договоренности принесут беспрецедентную эру стабильности в лигу и позволят нам продолжать расти и улучшать нашу игру», — заявил комиссар НФЛ Роджер Гуделл.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.