«Миннесота» Капризова пропустила пять шайб от «Колорадо» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Денвере на арене «Болл» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг, Йонас Донской и Микко Рантанен, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Виктора Раска.

Российский форвард гостей Кирилл Капризов очков в прошедшей встрече не набрал.



Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).