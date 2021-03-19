Передача Василевского помогла «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча прошла в Тампе на «Амали Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон и Виктор Хедман, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Маттиас Янмарк и Дилан Строум.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский записал на свой счет одну результативную передачу и совершил 19 сейвов.



Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).