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Спортивные новости

В УЕФА уверены в проведении финала Лиги чемпионов со зрителями

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Финал Лиги чемпионов — 2021 планируют провести со зрителями на трибунах, сообщает ESPN.

По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверены в том, что болельщиков в ограниченном количестве допустят на стадион «Ататюрк» в Стамбуле 29 мая.

Отмечается, что игры четвертьфинальной и полуфинальной стадии турнира с большей долей вероятности пройдет при пустых трибунах.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

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