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Спортивные новости

Моуринью разнес «Тоттенхэм» после сенсационного вылета из Лиги Европы

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. Его слова передает «Би-би-си».

По его мнением, футболисты «шпор» не показали не то что основ футбола, а даже основ жизни, коими являются уважение к своей работе и полная самоотдача.

«Я разочарован разницей в отношении между двумя командами. Мы должны признать проблемы в команде. Критики со стороны мне не нужны. Я сам крайне болезненно переношу то, что происходит с игроками.

Мне остается только лишь извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма» за эту игру. Надеюсь, что они чувствуют тоже самое, что и я. Вплоть до последней игры сезона мы постараемся делать все возможное, чтобы исправить ситуацию», — сказал португалец.

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