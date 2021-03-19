Моуринью разнес «Тоттенхэм» после сенсационного вылета из Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. Его слова передает «Би-би-си».

По его мнением, футболисты «шпор» не показали не то что основ футбола, а даже основ жизни, коими являются уважение к своей работе и полная самоотдача.

«Я разочарован разницей в отношении между двумя командами. Мы должны признать проблемы в команде. Критики со стороны мне не нужны. Я сам крайне болезненно переношу то, что происходит с игроками.

Мне остается только лишь извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма» за эту игру. Надеюсь, что они чувствуют тоже самое, что и я. Вплоть до последней игры сезона мы постараемся делать все возможное, чтобы исправить ситуацию», — сказал португалец.

Ранее агент Дмитрий Селюк призвал руководство московского «Спартака» во что бы то ни стало сохранить Доменико Тедеско на посту главного тренера.