Хавбек «Спартака» Умяров выразил надежду на фиаско «Зенита» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Умяров выразил надежду на поражения петербургского «Зенита» в оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, было бы интересно провести против подопечных Сергея Семака в настоящий момент времени.

«Мы разочарованы, что первый матч сыграли вничью, а второй проиграли. Сейчас было бы интересно сыграть между собой. Теперь будем надеяться только на их осечку», — сказал Умяров.

Напомним, что матч первого круга между «Спартаком» и «Зенитом» закончился со счетом 1:1. В ответной игре, состоявшейся в декабре 2020 года, верх взяли сине-бело-голубые — 3:1.

Ранее хавбек «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии после того, как получил повреждение по ходу игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».