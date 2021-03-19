Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

18 марта состоялись ответные встречи 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам двухматчевых противостояний, путевку в четвертьфинал себе обеспечили лондонский «Арсенал», загребное «Динамо», «Гранада», «Рома», «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», пражская «Славия» и амстердамский «Аякс».

Напомним, что в 2020 году обладателем второго по значимости европейского клубного трофея стала «Севилья», вылетевшая от дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко заявил, что извинился перед полузащитником екатеринбургского «Урала» Игорем Калининым после встречи 23-го тура чемпионата России против «Спартака».