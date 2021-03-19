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Спортивные новости

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Милан» и вышел в четвертьфинал ЛЕ

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Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл «Милан».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Поль Погба, отличившись спустя три минуты после выхода на замену.

Напомним, что первая игра завершилась со счетом 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» разгромно проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы.

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