«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Милан» и вышел в четвертьфинал ЛЕ

Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл «Милан».
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Поль Погба, отличившись спустя три минуты после выхода на замену.
Напомним, что первая игра завершилась со счетом 1:1.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» разгромно проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы.