«Вильярреал» переиграл киевское «Динамо» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл киевское «Динамо».

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметился Херард Морено, оформивший дубль.

Напомним, что первая игра также завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского коллектива.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» разгромно проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы.