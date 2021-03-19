Уткин заявил, что возвращение Промеса в «Спартак» оправдало себя

YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале заявил, что возвращение нидерландского форварда Квинси Промеса в московский «Спартак» оправдало себя.

«Ну чего, можно считать, что решение с Промесом было правильное. Он играет честно, ясно, что с мотивацией проблем нет. Это сомнение снято.

Ну да, с другой стороны, именно Спартак подарил пример Шюррле. Но что уж теперь, всякий раз вспоминать просто потому, что пример яркий и память хорошая?

А других сомнений у меня особенно и не было. Потому что я не считаю, что Промес - непременно игра вдолгую. Если да, то прекрасно, если нет и это мимолетно — то есть наименее приятный случай из возможных — то весь вопрос в том, пробьется ли Спартак в Лигу чемпионов.

Если да, то сделка уже себя окупила. И остальное уже бонус. Конечно, дело далеко еще не сделано. Но ситуация уже перевернута, вклад Промеса в этот переворот весом. Молодец, Антон», — написал Уткин.

Ранее сообщалось, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.