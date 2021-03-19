Форвард ЦСКА Чалов намерен добиться на ЧЕ-2021 максимальных результатов

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов намерен добиться на предстоящем чемпионате Европы среди молодежи максимальных результатов. Его слова передает пресс-служба красно-синих.

Футболист отметил, что матчи группового этапа против национальных команд Франции, Исландии и Дании будут крайне непростыми.

«Ставим перед собой максимальные задачи. Сборной предстоит три игры, которые мы очень хотим выиграть. На такой стадии уже не бывает слабых оппонентов, в финальный раунд нельзя выйти случайно.

Будет непросто, но мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков выходом из группы», — сказал Чалов.

Напомним, что континентальное первенство среди игроков не старше 21 года стартует 24 марта.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско обошел Олега Кононова и Александра Старкова по проценту набранных очков на посту главного тренера московского «Спартака».