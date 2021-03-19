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Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
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Спортивные новости

Глава UFC объявил о завершении карьеры Хабиба

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», – написал Уайт в Twitter.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. При этом Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт.

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов остается абсолютно лучшим бойцом в мире.

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