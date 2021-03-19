Хабиб обратился к главе UFC после объявления о завершении карьеры

Российский боец смешанного стиля (MMA) обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту.

19 марта президент промоушена объявил, что 32-летний россиянин официально завершил карьеру.

Нурмагомедов поблагодарил руководство UFC за возможность проявить себя, а также отметил, что организация навсегда изменила жизнь многих людей.

«Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забывал, и мои сыновья будут помнить тебя.

Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, спарринг-партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», — написал Нурмагомедов в Instagram.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. При этом Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт.

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.