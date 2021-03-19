Хабиб поблагодарил UFC за возможность проявить себя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Instagram.

Промоушен опубликовал в соцсети нарезку моментов с последнего поединка россиянина, в котором он одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После этого боя обладатель титула в легком весе объявил о завершении карьеры.

«Он пришел непобежденным. Он ушел непобежденным», — отмечается в подписи к видео.

«Спасибо большое, UFC, за возможность проверить себя. Это были прекрасные годы», — написал Хабиб в сториз Instagram.

19 марта глава UFC Дана Уайт объявил, что что 32-летний россиянин официально завершил карьеру.

В MMA россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее стали известны бойцы, которые сразятся за вакантный титул чемпиона UFC.