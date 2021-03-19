Обвиненного в расизме футболиста избили после матча Лиги Европы

Защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны финского полузащитника «Рейнджерс» из Глазго Глена Камаро после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте чешского клуба.

Встреча между командами прошла в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В концовке матча Кудела подошел к темнокожему футболисту команды хозяев и, вероятно, что-то сказал ему на ухо, после чего произошла стычка с участием игроков обеих клубов.

Как говорится в заявлении «Славии», после игры команду не впустили в раздевалку, а Кудела был избит финским игроком в присутствии главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

«Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), лично присутствовавшие при этом инциденте, также были шокированы. Теперь команда находится в безопасности в отеле под наблюдением шотландской полиции», — отмечается в заявлении.

По словам Джеррарда, футболист его команды подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны Куделы. Игрок «Славии» заявил, что нецензурно выругался в адрес соперника, однако он не использовал расистских выражений.

«Это было сказано на эмоциях после двух красных карточек (у игроков «Рейнджерс») и грубой игры со стороны соперника, но я полностью отвергаю обвинения в расизме», — сказал Кудела.

В пражском клубе также сообщили, что Камара не подвергался расистским оскорблениям.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» подвергся расистским оскорблениям.