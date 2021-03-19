Большунов объяснил, как тредбан поможет ему улучшить результаты

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
0:1
закончен
КраснодарДинамо М
2:3
закончен
Спартак МУрал
5:1
закончен
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
3:0 (ДВ)
закончен
Мольде Гранада
2:1
закончен
Шахтёр Д Рома
1:2
закончен
Арсенал Олимпиакос
0:1
закончен
Рейнджерс Славия П
0:2
закончен
Милан Манчестер Юнайтед
0:1
закончен
Янг Бойз Аякс
0:2
закончен
Вильярреал Динамо К
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
1:4
закончен
АвангардМеталлург Мг
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
1:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
2:3 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
1:2
закончен
Детройт Ред УингзДаллас Старз
3:2
закончен
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
5:1
закончен
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
2:1
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
85:68
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
19:00
СочиТамбов
19:00
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
23:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
23:00
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
22:30
Италия / Серия А
ПармаДженоа
22:45
Испания / Примера
БетисЛеванте
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
08:00
ТомьФакел
11:00
ЕнисейАкрон
13:00
ОренбургКраснодар-2
13:00
Спартак-2Алания
14:00
ИртышВолгарь
14:00
ТекстильщикНефтехимик
15:00
Динамо-БрянскКрылья Советов
15:00
ЧертановоШинник
15:00
Нижний НовгородТорпедо М
16:00
ЧайкаБалтика
16:00
Франция / Лига 1
МетцРенн
15:00
НиццаМарсель
19:00
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
15:00
ДеснаДнепр-1
18:00
ВорсклаОлимпик Д
20:30
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
16:00
СельтаРеал Мадрид
18:15
УэскаОсасуна
20:30
ВальядолидСевилья
23:00
Италия / Серия А
КротонеБолонья
17:00
СпецияКальяри
20:00
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
17:30
КёльнБоруссия Д
17:30
Айнтрахт ФУнион
17:30
БаварияШтутгарт
17:30
Шальке-04Боруссия М
20:30
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
17:00
АвангардМеталлург Мг
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
20:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
20:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
21:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
23:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
03:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Большунов объяснил, как тредбан поможет ему улучшить результаты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, как тредбан поможет ему улучшить результаты.

«Для меня, когда результат уже, можно сказать, на пределе и нужно прибавлять считаные сантиметры, уже играет роль буквально каждый из них. Понимаю, что с помощью зеркала можно добиться технического аспекта, который также поможет для развития. Я его использовал два года назад. На нем менял именно коньковую технику, потому что для классической в большей степени сбоку нужен вид.

Тредбан как раз таки нужен и для классики, и для конька. Там и крутизну можно делать, проводить тесты. Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать еще полшага вперед», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки. Оно предназначено для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров. По словам тренера Егора Сорина, стоимость тренажера составляет €120 тысяч.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что тредбан, который хотел приобрести Большунов, уже куплен за счет государства.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.