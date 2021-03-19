Волгоградский «Ротор» объявил об отставке главного тренера команды Александра Хацкевича.

По словам генерального директора команды Андрея Рекечинского, решение было принято взвешенно и без эмоций.

«Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Хацкевича от занимаемой должности.

Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника», — приводит слова функционера официальный сайт команды.

Имя нового главного тренера не сообщается.

Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) волгоградский клуб в 23-х турах набрал 18 очков. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей. От идущего на 12-й строчке екатеринбургского «Урала» «Ротор» отстает на восемь баллов.

Ранее сообщалось, что волгоградская команда потерпела разгромное поражение от «Ростова» в матче 23-го тура чемпионата России.