УЕФА отреагировал на информацию об избиении игрока после матча ЛЕ

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировала информацию о потасовке между защитником пражской «Славии» Ондржеем Куделой и полузащитником «Рейнджерс» из Глазго Гленом Камара после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

«УЕФА известно об инциденте, произошедшем в туннеле после окончания матча, в котором участвовали игроки обеих команд. Мы ждем подробных отчетов официальных лиц матча, которые присутствовали на игре, прежде чем давать дальнейшие комментарии», — приводит слова представителя УЕФА РИА «Новости».

Встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В концовке матча Кудела подошел к темнокожему футболисту команды хозяев и, вероятно, что-то сказал ему на ухо, после чего произошла стычка с участием игроков обеих клубов.

Как говорится в заявлении «Славии», после игры команду не впустили в раздевалку, а Кудела был избит финским игроком в присутствии главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

По словам наставника шотландской команды, во время игры футболист «Славии» оскорбил Камара на расовой почве. Кудела в ответ заявил, что нецензурно выругался в адрес соперника, однако он не использовал расистских выражений.

Ранее в «Славии» заявили, что в момент инцидента в подтрибунном помещении находились представители УЕФА.